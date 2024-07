1989, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Come voi'

"Come voi" è il nuovo singolo di 1989, uscito da venerdì 5 luglio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link "Come voi" è il nuovo singolo di 1989, uscito da venerdì 5 luglio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/intl-it/album/3xLK3eOFlBjgzj1sHDuKUl





Il brano coprodotto da The Monkey e Manuel Parisella rispecchia lo stile eclettico dell’artista, un alternative rap a 360° con cui ha già avuto modo di farsi apprezzare con il primo album "Gente che odia la gente". Questo singolo mescola una base electro che si fonde con fiati, basso, chitarra e batteria, costruendo una piattaforma sonora che esalta le linee vocali e le barre del rap.





"Come voi" è una presa di distanza netta dalla massa, intesa come agglomerato di persone al seguito delle stesse mode, delle stesse abitudini e degli stessi modi di pensare. L’andamento sostenuto delle ritmiche rincorre una chitarra funky che dialoga con fiati e campionamenti, dove le rime di 1989 scorrono su un raffinato tappeto melodico. Se il ritornello recita una sorta di mantra "Non sono come gli altri, gli altri sono come gli altri", il finale riprende alcuni versi della poesia di Charles Bukowski "Fuori Posto".





"Come voi" è il primo estratto del prossimo album di 1989 dal titolo "Euphoria – Il problema sono io", in uscita il prossimo 18 ottobre con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma "Per Chi Crea".