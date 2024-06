Truffa ad anziani: denunciate due persone nel Reatino

BORBONA (RI) – I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, in collaborazione con il Comando Stazione CC di Borbona e il Nucleo Forestale Carabinieri di Posta, hanno denunciato a piede libero due giovani di origini campane, ritenuti responsabili del reato di tentata truffa. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, sono scaturite a seguito di segnalazioni pervenute da anziani residenti nei comuni di Borbona, Posta e Cittareale.Gli anziani avevano ricevuto diverse telefonate durante le quali i truffatori, fingendosi carabinieri o avvocati, raccontavano che un loro congiunto era stato coinvolto in un grave incidente stradale e necessitava immediatamente di denaro per coprire le spese legali. Tuttavia, grazie ai consigli diffusi dai Carabinieri nei vari incontri organizzati per prevenire tali reati, le potenziali vittime si sono insospettite e hanno prontamente segnalato i tentativi di truffa all'Arma.Le attività investigative hanno consentito di risalire all'autovettura noleggiata dai presunti truffatori. L'auto è stata intercettata e fermata poco dopo sulla SS 4 Salaria, con a bordo i due giovani campani, già noti alle forze dell'ordine per precedenti tentativi di truffa nel nord Italia.Questo risultato rappresenta un'importante vittoria nella lotta contro i reati a danno degli anziani, un fenomeno purtroppo in aumento su tutto il territorio nazionale. Il Comando Provinciale di Rieti continuerà la sua campagna di informazione e prevenzione, diffondendo utili consigli ai cittadini per prevenire e contrastare truffe e furti, in particolare quelli diretti alle fasce più deboli della popolazione.Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e l'eventuale responsabilità penale dei soggetti denunciati sarà valutata dall'Autorità Giudiziaria.