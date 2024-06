Tripla tragedia stradale in Puglia: perdono la vita anche due 18enni

La prima tragedia si è verificata nel Foggiano, a Vico del Gargano, dove il 18enne Davide Mosca ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro un palo. L'incidente è avvenuto alle 4 del mattino in via del Risorgimento. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri, ma purtroppo il ragazzo era già deceduto. Davide Mosca avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità all'istituto agrario cittadino nei prossimi giorni.



Seconda tragedia: Monopoli-Castellana Grotte





Nel pomeriggio, un altro drammatico incidente ha avuto luogo tra Monopoli e Castellana Grotte, dove il 18enne Cristian Ventrella di Putignano ha perso la vita. Il giovane, a bordo della sua moto, è finito contro un'auto che sopraggiungeva nella corsia opposta. L'impatto è stato violentissimo, e il corpo di Cristian è stato sbalzato a diversi metri di distanza, causando la sua morte sul colpo.



Terza tragedia: Taranto-Martina Franca





Sempre nel pomeriggio di ieri, il capo di gabinetto della questura di Taranto, Michele Viola, 52 anni, è deceduto in un incidente stradale sulla statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Viola, originario della Calabria, era in sella a una bici quando è stato travolto da una Ford per cause ancora da accertare. L'impatto è stato fatale, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le indagini. Michele Viola, proveniente dal commissariato di Palmi, si era insediato a Taranto il 6 aprile scorso.



Quarto incidente: Carovigno





Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri sulla strada statale 379 all’altezza di Carovigno, in direzione sud. Un motociclista di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un'auto. Nell'impatto, il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza e la sua moto ha preso fuoco. Il 33enne è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Perrino di Brindisi. La polizia stradale sta indagando sulle cause dell'incidente, esaminando l'ipotesi che l'auto possa aver imboccato la statale contromano.



Queste tragedie hanno profondamente scosso la comunità pugliese, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie delle vittime e tra quanti li conoscevano. La nostra terra piange oggi la perdita di quattro vite strappate troppo presto.

Puglia, 2 giugno 2024 - Una giornata di lutto e dolore ha segnato ieri la Puglia, con tre gravi incidenti stradali che hanno causato la morte di quattro persone, tra cui due giovani di 18 anni.