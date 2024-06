Torna il ''Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2024''

Il “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2024”, torna domenica 16 giugno nei suoi luoghi di origine del territorio teramano di Cortino, facendo tappa nella frazione di Cunetta attuale sede dell’Amministrazione Comunale, punto di naturale cerniera tra l’area montana dei Monti della Laga e la non lontana città di Teramo. La Rassegna itinerante promossa da diciotto Comuni dell’area del cratere insieme a FederTrek e alla “Rete Territoriale delle Comunità” e patrocinata dal Ministero della Cultura, darà occasione per una conviviale accoglienza da parte della splendida comunità residente prima di intraprendere il percorso dell’antica mulattiera che conduce al borgo di Casanova, il quale conserva ancora qualche antica costruzione con interessanti elementi architettonici. Dopo aver apprezzato questo altro esempio di comunità coesa, ci sarà ancora tempo per lasciarsi conquistare dalla grande emozione regalata dalla Cascata del Fiume Tordino e dagli ambienti fluviali circostanti utilizzati in passato dall’uomo, come testimonia ancora la presenza del Mulino di Casanova. Il programma sarà completato da una degustazione dei prodotti tipici dell’Alto Tordino, a cui farà seguito nel pomeriggio la narrazione da parte degli abitanti della storia di Cunetta, una Mostra Fotografica e la proiezione di un interessante video-ricordo presso la Chiesa di S. Lorenzo.

La Tappa del Festival è inoltre ricompresa nel Progetto “Turismo delle Radici” promosso dal Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, cui il Comune di Cortino è risultato aggiudicatario, per dedicare un ricordo profondo ai tanti connazionali che risiedono all’Estero, protagonisti in passato su questi territori attraverso la loro diligente e silenziosa operosità.

INFO: Segreteria Organizzativa FederTrek 339/1501955 (Giuseppe);

Siti Web: www.borghiesentieridellalaga.org

www.federtrek.org www.federtrek.org