Spritz 1814 Casoni, titolare indiscusso dell’estate italiana

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

Aperitivo e Spritz, la coppia vincente per dare il calcio d'inizio dell'estate. Rendi l'happy hour al calar del sole un momento di allegria tutto da condividere con Aperitivo 1814 Casoni, dal gusto piacevole e rinfrescante, ottenuto con un blend di aromatiche locali, semi e frutta mediterranea. Il must-have per uno spritz a regola d'arte: Spritz 1814, il compagno perfetto mentre si guarda una partita in compagnia, per un aperitivo informale post-lavoro o per un momento rigenerante sotto l'ombrellone.