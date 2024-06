Sgominata la banda della tuta: rapinavano e picchiavano coetanei fuori dalla discoteca

SAN PIETRO IN CASALE (BO) - I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto (BO) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di un 20enne e un 23enne bolognesi, e un 22enne modenese. I tre giovani sono indagati per rapina, estorsione, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere in concorso con altri due minorenni, per i quali è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno portato all’emissione della misura cautelare per i fatti accaduti la sera del 1° ottobre 2023. In quell'occasione, dei ragazzi sono stati rapinati davanti a una discoteca di San Pietro in Casale da un gruppo di giovani che indossavano tute scure e avevano con sé due cani di taglia grande, utilizzati per spaventare le vittime. Gli aggressori, avvicinatisi con la scusa di chiedere una sigaretta, hanno intimidito, perquisito e picchiato i malcapitati, sottraendo loro effetti personali tra cui una bici, una cintura griffata, uno smartphone, una carta d'identità e delle banconote.Due delle vittime hanno riportato ferite al torace e alla testa, per le quali è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118; le ferite sono state giudicate guaribili in sette giorni.I Carabinieri sono riusciti a rintracciare i tre maggiorenni, sottoponendoli alla misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna: obbligo di dimora nei comuni di residenza e divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni tra le ore 20:00 e le ore 07:00.Per quanto riguarda i due minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna valuterà le eventuali responsabilità penali e avanzerà le conseguenti richieste al Tribunale per i Minorenni di Bologna.