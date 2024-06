Roland Garros: Bolelli e Vavassori sconfitti in finale del doppio da Pavic e Arevalo

Nella finale del doppio del prestigioso torneo sulla terra rossa del Roland Garros, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti con il punteggio di 7-5, 6-3 dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo. La partita, durata un'ora e 33 minuti, ha visto sfumare il sogno della coppia italiana di trionfare a Parigi.Bolelli e Vavassori hanno combattuto con determinazione, ma gli avversari sono riusciti a prevalere grazie a una maggiore precisione nei momenti cruciali del match. Purtroppo, i tennisti italiani non sono riusciti a replicare l'impresa storica di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che vinsero il doppio maschile del Roland Garros nel 1959.Dopo la partita, Bolelli e Vavassori hanno espresso il loro rammarico: "Volevamo regalare una grande soddisfazione ai tifosi italiani. Abbiamo combattuto con determinazione e tenacia in tutto l'incontro, ma forse c'è stata stanchezza e poca efficacia nei due set giocati. Speriamo di migliorare in futuro."Nonostante la sconfitta, la prestazione di Bolelli e Vavassori rimane un risultato di rilievo, che aggiunge prestigio alla loro carriera e mantiene viva la speranza per futuri successi. La coppia italiana ha mostrato grande spirito combattivo e capacità di competere ai massimi livelli del tennis internazionale, lasciando intravedere potenzialità per raggiungere nuovi traguardi.