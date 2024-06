Politica, il Ministro Piantedosi ha incontrato il Ministro dell'Interno del Qatar lo Sceicco Khalifa bin Hamad

ROMA - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il Ministro dell'Interno del Qatar lo Sceicco Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il Ministro dell'Interno del Qatar lo Sceicco Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani.





"Il Qatar - ha dichiarato il Ministro Piantedosi - è un partner strategico dell'Italia, con il quale condividiamo la necessità di rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione bilaterale. I nostri vertici della Polizia sono in contatto per implementare forme di collaborazione strutturate in materie di reciproco interesse, come la formazione nella gestione dei grandi eventi, la lotta alla criminalità organizzata e finanziaria, la cybersicurezza".





Nel corso del cordiale colloquio, i due Ministri si sono confrontati sulle principali minacce globali e sui riflessi sulla sicurezza interna, derivanti dagli scenari di crisi internazionale e le potenziali azioni terroristiche di attori solitari.





"In questo contesto - ha concluso il titolare del Viminale - ritengo di fondamentale importanza lo scambio tempestivo di informazioni per contrastare le organizzazioni criminali".