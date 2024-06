Parma, viola divieto di avvicinamento nei confronti della moglie: arrestato 42enne

PARMA – Nonostante le iniziative di prevenzione, le violenze e i tentativi di prevaricazione in ambito familiare continuano a crescere. Dall’inizio dell’anno, il Questore della Provincia di Parma ha adottato 28 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art. 3 D.L. 93/2013, modificato dalla L. n. 168/23, per contrastare questi episodi.Nella serata di venerdì, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto nella zona Pablo dopo la segnalazione di una donna che temeva per la propria incolumità. Il marito, già soggetto a un ordine di protezione emesso dal Tribunale di Parma con divieto di avvicinamento, stava bussando insistentemente alla porta della sua abitazione.All'arrivo, gli agenti hanno eseguito una perlustrazione accurata dello stabile, scoprendo l'uomo nascosto al primo piano. Alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire scendendo rapidamente le scale, ma è stato prontamente fermato grazie alla reattività degli agenti.L’uomo, un 42enne filippino regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, è stato identificato come il marito della richiedente. È stato accompagnato in Questura dove, al termine delle procedure di rito, è stato arrestato per il reato di elusione dell’ordine di protezione con divieto di avvicinamento, come previsto dall’art. 387 bis, c. 2 c.p, e dall’art. 342 ter c.c.Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata di ieri. L'arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura dell’obbligo di firma in Questura.Questa vicenda sottolinea la crescente portata del fenomeno della violenza di genere e l’impegno costante della Polizia di Stato nella sua prevenzione. Negli ultimi 15 giorni, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha effettuato tre arresti per violazione di divieti di avvicinamento a donne, vittime di mariti o compagni violenti.