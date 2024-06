Michele Riondino critica Fedez: 'Ai nostri inviti non ha mai risposto'

TARANTO - Michele Riondino, il rinomato regista del film "Palazzina Laf", che racconta i casi di mobbing all'interno dell'Ilva di Taranto durante la gestione Riva, ha espresso opinioni pungenti riguardo alla recente donazione di Fedez per l'oncoematologia pediatrica di Taranto."Non vogliamo togliere attenzione a Taranto, è bene che se ne parli," ha spiegato il regista e attore tarantino al Corriere del Mezzogiorno. Tuttavia, Riondino ha mostrato perplessità riguardo alle modalità dell'intervento di Fedez: "Non so però cosa sia venuto Fedez a fare e come la farà. Fa strano che sia arrivato senza avvisarci, senza rivolgersi a chi si occupa del problema da decenni, come noi che organizziamo l'Uno Maggio Taranto."Riondino ha inoltre sottolineato che, nonostante in passato avessero invitato Fedez a esibirsi sul palco dell'Uno Maggio Taranto, non hanno mai ricevuto risposta. "Sono contento che ora si esponga con una donazione laddove ci sono medici e infermieri che andrebbero santificati perché combattono in prima linea una guerra."L'attore ha poi invitato tutti a visitare i reparti oncologici, descrivendoli come "un posto di morte dove si respira un'umanità che fa bene al cuore." Quanto all'alleanza di Fedez con il Codacons, Riondino ha ironizzato: "Avremmo potuto organizzare un incontro di wrestling in piazza a Taranto e avremmo potuto raccogliere molto di più."