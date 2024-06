Lotta all'inquinamento: sequestrati 10mila metri quadrati e denunciate quattro persone

SOMMA VESUVIANA - Nella giornata di domenica, i Carabinieri della locale stazione di Somma Vesuviana, mentre percorrevano via del Colle nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, hanno scoperto un grave caso di inquinamento ambientale. Durante un giro di pattuglia, la gazzella dei Carabinieri ha notato dei lavori in corso effettuati da mezzi pesanti, insospettiti dal fatto che fosse domenica, hanno deciso di approfondire la situazione.Sul luogo dei lavori, dal sottosuolo affiorava un'ingente quantità di rifiuti. La movimentazione del terreno è stata immediatamente interrotta e sono stati allertati i Carabinieri Forestali di Ottaviano. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che si trattava di lavori di ampliamento dei capannoni di una ditta specializzata nella lavorazione dei metalli. Nel terreno sono stati rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi, tra cui ferro, materiali di risulta da demolizioni e miscele bituminose, accumulati nel tempo.L'area interessata dallo smaltimento illecito dei rifiuti è di circa 10mila metri quadrati ed è stata prontamente sequestrata dalle autorità. Quattro persone sono state denunciate per gestione e smaltimento illecito di rifiuti: l’amministratore unico della società, un architetto, un imprenditore e un operaio.L'operazione mette in luce l'importanza della vigilanza e del controllo del territorio, specialmente in aree di grande valore ambientale come il Parco Nazionale del Vesuvio. Le autorità locali hanno ribadito il loro impegno nella lotta contro l'inquinamento e nel preservare l'integrità del territorio.Il ritrovamento di tali rifiuti speciali rappresenta una seria minaccia per l'ambiente e per la salute pubblica. La gestione e lo smaltimento illecito di rifiuti possono avere conseguenze devastanti sull'ecosistema, contaminando il suolo e le falde acquifere. Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza di una gestione corretta dei rifiuti e la necessità di severe sanzioni per chi viola le normative ambientali.L'intervento dei Carabinieri a Somma Vesuviana rappresenta un passo significativo nella lotta contro l'inquinamento. La pronta risposta delle forze dell'ordine ha permesso di fermare un'attività illecita che avrebbe potuto causare gravi danni all'ambiente. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire che i colpevoli rispondano delle loro azioni davanti alla legge.