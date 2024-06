La Puglia pronta ad ospitare il G7 2024 a Savelletri

SAVELLETRI - Dal 13 al 15 giugno, Savelletri, in Puglia, sarà il palcoscenico del G7 2024. I leader delle maggiori economie mondiali si riuniranno per discutere temi cruciali come la guerra in Ucraina, la crisi palestinese, l'intelligenza artificiale e la tassazione globale. Altri argomenti includeranno la disabilità, l'immigrazione, la sicurezza economica, le questioni relative a Venezuela, Libia, l'Indo-Pacifico e il Mar Rosso. Questo sarà il settimo G7 ospitato dall'Italia e il primo in Puglia, con precedenti edizioni tenutesi a Venezia, Napoli, Genova, L'Aquila e Taormina.La guerra in Ucraina e la crisi palestinese saranno al centro delle discussioni. Rispetto allo scorso anno, quando la presidenza giapponese aveva focalizzato l'attenzione sull'Indo-Pacifico, quest'anno l'Italia ha deciso di concentrarsi su Mediterraneo e Africa, aree cruciali per gli interessi nazionali. In preparazione al vertice, sono stati creati 130 gruppi di lavoro e si sono tenute 21 riunioni ministeriali. La presidenza italiana mira a dare continuità al lavoro delle precedenti presidenze del G7, specialmente a quella giapponese.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che interverrà il primo giorno. Anche Papa Francesco è atteso per partecipare alla sessione dedicata all'intelligenza artificiale il secondo giorno. Saranno presenti inoltre la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. I paesi "outreach" invitati includono la Troika G20 (Brasile, India e Sudafrica), Mauritania, Kenya, Algeria, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Tunisia e Argentina. Saranno presenti anche rappresentanti dell'ONU, della Banca Africana di Sviluppo, dell'OCSE, dell'FMI e della Banca Mondiale. La Tunisia è l'unico paese che non ha ancora confermato la partecipazione. I leader del G7 saranno accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una cena ufficiale presso il Castello Svevo di Brindisi il 13 giugno.Il primo giorno, i leader discuteranno della guerra in Ucraina con Zelensky e a porte chiuse tra di loro. Le discussioni includeranno anche l'uso degli asset russi congelati e le proposte di pace di Zelensky, in vista della conferenza per la pace in Svizzera. La crisi palestinese sarà analizzata in dettaglio, con un focus sui rischi di escalation. Dopo il focus sull'intelligenza artificiale, verranno trattati i temi dell'Africa e del Mediterraneo, con particolare attenzione al Piano Mattei e ai problemi relativi a clima, ambiente, energia e sicurezza alimentare. Il tema della migrazione sarà discusso per la prima volta in una sessione dedicata di un vertice G7, con un approccio basato su affrontare le cause profonde della migrazione, rafforzare la cooperazione internazionale contro i trafficanti di esseri umani e promuovere la migrazione legale.In linea con la tradizione del G7 come forum economico, saranno trattate anche questioni finanziarie, con particolare attenzione alla sicurezza economica, al cambiamento climatico, alla transizione energetica e alla protezione dell'ambiente.Al termine del vertice, verrà adottata una Dichiarazione finale negoziata a livello degli sherpa, insieme a un comunicato sull'evento dedicato alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) e una sintesi dei risultati della sessione di outreach su Africa, Mediterraneo, intelligenza artificiale ed energia.