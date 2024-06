Intervista: Grifoni, la passione per il rock anni 60 e 70 al nuovo singolo 'Lei Mente'

Grifoni, artista poliedrico e di talento dietro il progetto artistico AurioN, lancia il nuovo singolo intitolato “Lei mente”. Distribuito da ADA MUSIC ITALY, questo brano promette di coinvolgere gli ascoltatori con la sua autenticità e la sua intensità emotiva.

Con radici profonde tra Londra e l’America, Grifoni è un cantante, cantautore e poeta la cui musica riflette la sua passione per la narrazione e la cultura, ispirandosi a epiche narrazioni come l’Odissea e l’Eneide.

'Lei mente' nasce da una singolare ispirazione verso una donna ed è stata scritta tutta d’un fiato. Questa semplicità e spontaneità dell’artista traspare chiaramente nel pezzo, che offre agli ascoltatori uno spazio aperto per riflettere e connettersi con le proprie esperienze e emozioni.

Da dove nasce l’ispirazione per questo brano?

Lei mente viene da un personaggio femminile di una serie tv americana: “You’re the Worst” incapace di essere sincera con se stessa e con i propri sentimenti. Da qui ho elaborato una storia nella quale tutti possono trovare elementi di riflessione personale e questo lo si capisce dalle diverse interpretazioni del mio testo da parte di chi lo ascolta.

Come si è evoluto il tuo percorso nella musica?

Attraverso il progetto Aurion, ho intrapreso un percorso di crescita personale che cerco di trasmettere a coloro che mi seguono con i quali voglio condividere i sentimenti di speranza, di fiducia e di amore che ispirano tutte le mie canzoni. Così ogni soggetto che metto in musica è una espressione di un mondo in continua evoluzione fatto di persone reali che faccio diventare protagoniste di storie grandi e piccole. La confluenza di diversi linguaggi e stili musicali nel mio modo di comporre è il frutto della mia passione per molti autori e generi, a partire dagli anni Sessanta. Ogni mia canzone trattiene qualcosa di ciò che ascolto e genera altro: è una continua immersione ed emersione.

Ci sarà un disco?

Lei mente fa parte di un progetto di produzione musicale che cerca di esprimere la globalità multiculturale di oggi, senza però perdere la ricchezza delle radici delle grandi invenzioni pop e rock degli anni Sessanta e Settanta americane, inglesi e italiane, che per me sono ancora i più importanti riferimenti. Un perfetto esempio è che comincia con il ritornello come le canzoni dei Beatles! Arriva subito ed è diretta.