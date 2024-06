Infissi esterni e inquinamento acustico, pubblicata la norma UNI 11296:2024

Trasmittanza termica e isolamento acustico sono due parametri fondamentali che determinano il livello di qualità di infissi esterni e serramenti, ma lo scopo è quello di renderli sempre più performanti e durevoli nel tempo. Non a caso, si assiste ad un aggiornamento continuo dal punto di vista normativo: lo scorso 3 maggio 2024, infatti, è entrata in vigore la norma UNI 11296:2024 in sostituzione della versione precedente del 2018. Trasmittanza termica e isolamento acustico sono due parametri fondamentali che determinano il livello di qualità di infissi esterni e serramenti, ma lo scopo è quello di renderli sempre più performanti e durevoli nel tempo. Non a caso, si assiste ad un aggiornamento continuo dal punto di vista normativo: lo scorso 3 maggio 2024, infatti, è entrata in vigore la norma UNI 11296:2024 in sostituzione della versione precedente del 2018.





Intitolata "Acustica in edilizia – Posa in opera dei serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno", questa norma, oltre a definire i criteri per la posa in opera dei componenti di facciata (sistemi di oscuramento/schermatura, serramenti ecc), fornisce preziosi suggerimenti sulla verifica dell’isolamento acustico della facciata dai rumori esterni, in particolare il traffico veicolare e ferroviario.





La norma, inoltre, contiene un’appendice dedicata anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti per i quali è importante l’isolamento acustico ed è applicabile sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli già esistenti.





Link: