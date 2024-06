Giovanni Strambelli, uscito il singolo dal titolo 'Libero'

Photo credits: Giovanni Strambelli

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, "Libero", il nuovo singolo di Giovanni Strambelli. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, "Libero", il nuovo singolo di Giovanni Strambelli.





Le radici del musicista bresciano, traggono fonte dai grandi cantautori italiani e internazionali degli anni ’70, in particolare Neil Young, anche nella versione con Crosby, Still & Nash. Di forte ispirazione anche il monumentale Wish You Were Here dei Pink Floyd. Dal panorama italiano spiccano gli spunti creativi da Pino Daniele con le sue influenze blues-Jazz. Il desiderio dell’artista è sempre quello di coinvolgere l’ascoltatore stimolandolo ad evocare immagini nuove, approfondimenti emozionali della propria esistenza presente e futura, stimolandolo ad abbandonare sentieri intrisi di banalità.





Ha collaborato anche con musicisti di altissimo livello quali Fausto Beccalossi (fisarmonicista a livello internazionale); Ilir Kakiu violoncellista e Ozlem Adicuzel violinista entrambi musicisti dell’orchestra stabile Arena di Verona. "Libero", il singolo che uscirà il 15 luglio 2024, trae spunto da quelle situazioni umane in cui l’individuo appare fragile a causa di un dispiacere profondo o dalle difficoltà della vita.





Di fronte a tale stato d’animo l’artista prova lo stimolo a porsi davanti ad un orizzonte "libero" da limiti e da ostacoli. Una rinascita accompagnata da chi sa prenderci per mano ed offrirci uno stimolo, un conforto, un supporto che funge da spinta in grado di farci proiettare al di là dei nostri pensieri ed obiettivi. Musica e testo composto da Giovanni Strambelli. Registrato ed arrangiato in collaborazione con lo studio Phoenix Studio di Emilio Rossi, Castelmella (Brescia).