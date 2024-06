G7, Zelensky a Borgo Egnazia: 'Chiaro sostegno all'Ucraina e al diritto internazionale'

Zelenskyy_official Ig



Joe Biden rinuncia alla cena di gala



Intanto, il presidente americano Joe Biden ha deciso di saltare la cena che sarà offerta questa sera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi, destinata ai capi di Stato e di governo del G7. Fonti della sicurezza hanno rivelato all'ANSA che Biden è affaticato a causa degli impegni intensi degli ultimi giorni, essendo alla sua seconda trasferta europea in meno di una settimana.



Il significato del vertice G7



Il vertice G7 rappresenta un momento cruciale per ribadire il sostegno internazionale all'Ucraina e per discutere strategie comuni per affrontare le sfide globali. La presenza di Zelensky ha dato un segnale forte di solidarietà e impegno verso il rispetto del diritto internazionale e la ricerca di una pace giusta e duratura.



La cena al Castello Svevo di Brindisi



La cena di gala, offerta dal presidente Mattarella, era prevista come un momento di confronto informale tra i leader del G7, in un contesto storico e suggestivo come il Castello Svevo di Brindisi. La rinuncia di Biden sottolinea le difficoltà e le fatiche che i capi di Stato e di governo devono affrontare durante questi intensi incontri diplomatici.

