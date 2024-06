G7: sequestrata la nave 'Mykonos Magic' per inadempimento e frode in contratti di pubbliche forniture

BRINDISI - L'Autorità giudiziaria ha reagito prontamente al caos scoppiato a causa delle gravi difficoltà incontrate dal personale del Comparto sicurezza comandato in Puglia per il G7. La nave "Mykonos Magic", destinata ad ospitare oltre 2.500 agenti e altre forze di polizia, è stata giudicata inadeguata. In tarda mattinata, il procuratore capo di Brindisi ha notificato il sequestro d’urgenza della nave. Si procede per inadempimento e frode in contratti di pubbliche forniture, considerando che l’inadempimento ha compromesso la qualità del servizio pubblico da espletare.Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, ha dichiarato: "La reazione dell’Autorità giudiziaria non si è fatta attendere. Le condizioni della nave fornita per l’alloggiamento del personale erano inaccettabili. Attendiamo ora gli sviluppi giudiziari di questa vicenda".Alle 12.40, il provvedimento di sequestro è stato notificato a bordo della nave dal questore Giampietro Lionetti, dal dirigente della Squadra mobile Giorgio Grasso, e dal comandante della Capitaneria di Porto Luigi Amitrano, alla presenza del procuratore di Brindisi Antonio De Donno. Le ipotesi d’accusa sono inadempimento di contratti in pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture, come previsto dagli articoli 355 e 356 del codice penale."È essenziale risolvere immediatamente il problema dell’alloggio per il personale ancora in attesa di una sistemazione adeguata dopo il disastro di lunedì", ha aggiunto Mazzetti. "Chiediamo che sia fatta piena e totale chiarezza su tutti gli aspetti di questa vicenda incredibile".Intanto, la nave traghetto sostitutiva "Gnv Azzurra" è giunta a Brindisi per ospitare circa 600 operatori delle forze dell’ordine impegnati nella sicurezza del G7. Gli altri agenti saranno sistemati in diverse strutture ricettive sul territorio.