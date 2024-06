Exit poll in Francia: stravince il partito di Le Pen, crolla Macron

PARIGI – Secondo i primi exit poll, le elezioni in Francia hanno segnato un trionfo per il partito di estrema destra Rassemblement National, guidato da Jordan Bardella, il delfino di Marine Le Pen. Con un distacco di oltre 16 punti, il Rassemblement National ha ottenuto circa il 32% dei voti, mentre i macroniani di Renaissance, con capolista Valérie Hayer, si fermano al 15,2%.Il successo del Rassemblement National rappresenta un importante avanzamento per Marine Le Pen e il suo movimento. La vittoria di Jordan Bardella, capolista del partito, consolida ulteriormente la posizione della formazione di estrema destra nel panorama politico francese, indicando una crescente polarizzazione e un significativo spostamento verso destra dell'elettorato francese.Il partito di Emmanuel Macron, Renaissance, ha subito una pesante sconfitta, con un risultato che si aggira intorno al 15,2%. Questo crollo segna una fase critica per il presidente francese, che dovrà affrontare una serie di sfide per riconquistare la fiducia dell'elettorato e riorganizzare la propria strategia politica.Nonostante la polarizzazione tra i due principali schieramenti, il Partito Socialista-Place Publique, guidato da Raphael Glucksmann, ha ottenuto un rispettabile terzo posto con il 14% dei voti. Questo risultato indica un segnale positivo per la sinistra francese, che cerca di ricostruire la propria base elettorale dopo anni di declino.I risultati di queste elezioni avranno profonde implicazioni per il futuro politico della Francia. Il successo di Le Pen potrebbe rafforzare le politiche nazionaliste e anti-immigrazione, mentre il crollo di Macron potrebbe portare a cambiamenti significativi all'interno del suo partito e del governo.