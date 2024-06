Europee 2024, Proiezioni: Fdi in testa, seguono Pd e M5s



Proiezioni Opinio-Rai



La proiezione del Consorzio Opinio per la Rai conferma Fdi come primo partito con il 27,7%, seguito dal Pd con il 23,7%. La copertura del campione è dell'8%. Il Movimento 5 Stelle si attesta all'11,1%, mentre Fi-Noi Moderati raggiunge il 10,5%. La Lega si ferma all'8%. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ottiene il 6,6%, Sinistra Unita Europea (Sue) il 4%, Azione il 3%, e Pace, Terra e Dignità il 2,5%. Le altre liste rimangono sotto il 2%.



Analisi dei Risultati



I dati delle proiezioni mostrano una netta preferenza per Fdi, consolidando il partito di Giorgia Meloni come principale forza politica del Paese. Il Pd si mantiene come secondo partito, mentre il M5s perde terreno rispetto alle precedenti elezioni. Nel centrodestra, Forza Italia riesce a superare la Lega, evidenziando un cambio di equilibri all'interno della coalizione.



Le proiezioni segnalano anche la presenza significativa di Alleanza Verdi e Sinistra, che ottiene un risultato positivo. Gli altri schieramenti, tra cui Azione e Pace, Terra e Dignità, rimangono marginali ma presenti nel panorama politico italiano.



Conclusioni



Queste prime proiezioni forniscono un quadro preliminare delle tendenze elettorali in Italia per le elezioni europee 2024. I dati completi e definitivi saranno necessari per comprendere appieno le dinamiche politiche e i nuovi equilibri all'interno del Parlamento Europeo.

Le prime proiezioni per le elezioni europee 2024 indicano Fratelli d'Italia (Fdi) come il primo partito, seguito dal Partito Democratico (Pd) e dal Movimento 5 Stelle (M5s).Secondo i dati di Swg per La7, Fdi guida con il 27,5%, seguito dal Pd con il 23,2%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,8%. All'interno del centrodestra, Forza Italia (Fi) si posiziona al 10%, superando la Lega che raggiunge l'8,6%. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ottiene il 6,9%.