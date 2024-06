Esami di maturità in Puglia, gli psicologi pugliesi agli studenti: 'Non cercate la perfezione, siate voi stessi'



L'ansia come strumento di crescita



"L’agitazione che proviamo durante alcuni eventi, se non eccessiva, è utile perché ci aiuta a rimanere concentrati, a gestire la performance e a superare le difficoltà," ha spiegato Palma. Egli evidenzia che l'ansia, se gestita correttamente, può essere un'alleata nella preparazione e nella gestione delle prove, temprando gli studenti per le sfide future.



L'omportanza della consapevolezza



Per affrontare l'ansia da esame, Palma suggerisce di adottare un approccio consapevole. "Il mio invito è a non considerare la maturità come una situazione di minaccia, davanti alla quale siamo portati a prendere strade pericolose. Al contrario, è utile affrontare l'esame come una prova per cui ci siamo preparati con la convinzione che sarà il lasciapassare verso un futuro dove realizzare tutti i propri sogni."



Essere se stessi



Il messaggio di Palma è chiaro: "Non cercate la perfezione, siate voi stessi." Gli studenti dovrebbero affrontare gli esami con autenticità, riconoscendo il valore del proprio percorso e delle proprie capacità. La maturità non è un test definitivo ma un passo importante verso la realizzazione dei propri sogni e obiettivi.



Gli esami di maturità sono un momento cruciale nella vita degli studenti, ma con il giusto approccio e il supporto necessario, possono essere vissuti come un'esperienza positiva e formativa. Le parole di Giuseppe Luigi Palma offrono un prezioso consiglio per tutti i maturandi pugliesi: affrontate gli esami con serenità, consapevolezza e fiducia nelle vostre capacità.

BARI - Con l'approssimarsi degli esami di maturità, il commissario straordinario dell’Ordine degli psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma, ha voluto dedicare un messaggio di incoraggiamento agli studenti pugliesi. "Vivete questo momento con serenità e un pizzico di spensieratezza: sarà un successo indimenticabile," ha dichiarato Palma, rivolgendosi ai ragazzi che si preparano a questa importante tappa del loro percorso educativo.Gli esami di maturità rappresentano non solo una sfida accademica ma anche un'importante occasione di crescita personale. Gli studenti hanno affrontato anni scolastici segnati dalla pandemia, che ha aumentato le loro ansie e difficoltà di adattamento. Palma riconosce l'importanza di questo momento, ma sottolinea che non deve essere visto come un evento che determina il successo o il fallimento nella vita.