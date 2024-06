Claro, uscito il singolo dal titolo 'Nuit'

In sole due settimane dall’uscita su TikTok ha collezionato oltre 400 creazioni e 6 milioni di visualizzazioni, ed ora "Nuit" (Daylite /ADA Music Italy/Warner Music Italy), il nuovo singolo del giovane trapper torinese Claro, approda su tutte le piattaforme digitali. Grazie alla spinta della creator Alice Mordenti, il brano è già diventato un fenomeno virale sui social, e promette di essere il suono dell’estate 2024. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link In sole due settimane dall’uscita su TikTok ha collezionato oltre 400 creazioni e 6 milioni di visualizzazioni, ed ora "Nuit" (Daylite /ADA Music Italy/Warner Music Italy), il nuovo singolo del giovane trapper torinese Claro, approda su tutte le piattaforme digitali. Grazie alla spinta della creator Alice Mordenti, il brano è già diventato un fenomeno virale sui social, e promette di essere il suono dell’estate 2024. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/MItpjW0OKPFa





Prodotto dal sapiente tocco di Siccome e scritto dallo stesso Claro, "Nuit" prende forma da un contesto buio, dove nel cuore della notte affiorano pensieri, dubbi, rimorsi e paranoie. La traccia è incorniciata da un tono allegro e spensierato che maschera abilmente questi sentimenti, rispecchiando esperienze e situazioni comuni a molte persone.





Un racconto di vita tra sentimento e successo, la storia di un ragazzo di provincia che si trova dinanzi al bivio tra fama e amore: cresciuto in un ambiente di invidia e rivalità, il protagonista della narrazione cerca di realizzare il sogno nascosto nella sua cameretta, affrontando le sfide e le contraddizioni del suo percorso.





Il brano invita a credere in se stessi e nei propri desideri, utilizzando tutto ciò che ci rende infelici come una corda per raggiungere l'obiettivo, come si evince dal verso-chiave del pezzo, «Credi sempre in te stesso e nei tuoi sogni, prendi tutto ciò che ti rende infelice e usalo come corda per raggiungere il tuo obiettivo. Prendi la Nuit, elabora i pensieri, sentimenti e paranoie, finché non svanisce tutto quando arriva la luce».





Il testo di "Nuit" è ricco di fotogrammi che immortalano l'essenza delle notti insonni e dei pensieri che martellano mente e cuore. Claro dà ritmo ed espressione alla lotta interiore che sente dentro sé e all'urgenza di esternare i propri sentimenti, anche quando la voce è soffocata dal dolore. L’artista affronta le sue paure e le sue insicurezze con sincerità, come evidenziato nella lirica «il tuo nome rimbomba in testa, scrivo di notte ti prego basta».





Nell’immaginario comune, in cui la notte è spesso sinonimo di solitudine e riflessione, l’artista trova il modo di trasformare le sue esperienze in un messaggio che arriva dritto e diretto agli ascoltatori sin dal primo play.





«"Nuit" – dichiara - è un viaggio attraverso i pensieri e le emozioni che affiorano nella notte. Volevo catturare e dare forma, voce e suono a quella sensazione di essere intrappolato tra sogno e realtà, tra paura e speranza. Spero che questo brano possa aiutare le persone a sentire che non sono sole nelle loro battaglie interiori e che c'è sempre una luce alla fine del tunnel».





Con "Nuit", Claro dimostra ancora una volta la sua capacità di mescolare percezioni e realtà, regalando al pubblico un singolo che tocca le più profonde corde di chiunque abbia affrontato notti insonni e demoni personali. La sua abilità nel trasformare esperienze intime in musica lo rende una delle voci più autentiche e distintive della scena urban contemporanea.





Per quel che riguarda Gabriele Di Chiaro, in arte Claro, è un cantautore torinese classe 2003. Fin da bambino, nutre una forte passione per la musica, scrivendo i primi testi sui quaderni di scuola e trascrivendo le sue emozioni in rima. Questo legame profondo con l’arte lo porta ad incidere la sua prima canzone nel 2021, dopo un evento personale significativo. La sua capacità di trasformare le esperienze quotidiane in testi lo rende uno dei migliori esponenti della scena urban-trap italiana.