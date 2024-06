Ballottaggi Elezioni Comunali 2024: alle 12 affluenza all'11,98%

ROMA - Oggi, 101 comuni italiani, tra cui 14 capoluoghi di provincia, sono chiamati al voto per i ballottaggi delle elezioni comunali 2024. I seggi sono stati aperti questa mattina alle 7 e rimarranno accessibili fino alle 23. Le operazioni di voto continueranno anche domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede elettorali.Alle 12 di oggi, l'affluenza registrata è stata dell'11,98%, un dato in calo rispetto al primo turno di votazioni. Questo calo potrebbe influenzare l'esito delle elezioni in vari comuni, rendendo ancora più incerto il risultato finale.Tra le principali città al centro di questo secondo turno delle Amministrative troviamo Firenze, Bari e Perugia, dove le sfide si preannunciano particolarmente accese. Anche i ballottaggi di Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta sono da tenere sotto stretta osservazione, poiché potrebbero riservare sorprese significative.