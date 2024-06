All'Associazione Culturale Alto Tordino la presentazione del libro “Libere Spudorate Sinapsi Alfabetiche”

L’evento sarà presentato dalla dott.ssa Nadia Ragonici, presidente dell’Associazione Culturale Alto Tordino accompagnata dal Prof. Davide Mastroianni.





In merito all’evento, straordinarie parole al miele quelle della dott.ssa Ragonici, che commenta così, ed apre le porte anche ad una serie di appuntamenti volti alla diffusione della cultura e delle bellezze territoriali.





“Una serie di appuntamenti dedicati alla diffusione della cultura, oltre che del territorio in cui viviamo, anche del tessuto sociale, psicologico, per garantire lo scambio e stimolare la discussione costruttiva su tematiche attuali. Lo scopo dell’Associazione culturale Alto Tordino è di promuovere a tutti i livelli una comunicazione trasversale che va al di là dei confini geografici o disciplinari. L’attenzione è focalizzata non solo agli aspetti più materiali, ma anche a quelli umani e di comunità. Tutto questo ci spinge ad estendere le nostre proposte basate su eventi dedicati a più platee, favorendo una integrazione tra “coscienze” costituite non solo da un insieme di ricordi e tradizioni, ma anche e soprattutto da un possibile ed auspicabile futuro condiviso".





Un evento imperdibile, quindi, quello proposto dall’Associazione Alto Tordino, che Venerdì 7 Giugno 2024, dando spazio al testo “Libere Spudorate Sinapsi Alfabetiche”, sarà in grado di spalancare le porte a cultura e territorio.