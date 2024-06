Al viai casting per i contest “A Voice for Europe – La voce per l'Europa – Italia” e “Gran Galà dei Festival”

Dall'1 al 5 luglio si terranno i casting per i contest “A Voice for Europe – La voce per l'Europa – Italia” e “Gran Galà dei Festival” presso la Sala Estense di Ferrara (Piazza del Municipio, 14). Inoltre, sabato 6 luglio dalle ore 19.00 sarà consegnato per la prima volta il “Premio Corona D'Oro” al giornalista che ha scritto il migliore articolo per la critica musicale e cinematografica e il “Film Videoclip Award Italia”. Tra gli ospiti della serata del 6 luglio ci saranno il regista Giorgio Verdelli (del quale sarà proiettata una clip del suo ultimo film dedicato a Enzo Jannacci e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e candidato ai David di Donatello) e il cantautore Andrea Mingardi.

“A Voice for Europe – La voce per l'Europa – Italia” è il contest canoro che si rivolge a coloro che si esibiscono dal vivo e a coloro che si esibiscono su base. Le semifinali avranno luogo sabato 6 luglio presso la Sala Estense dove i migliori 30 concorrenti (15 per ciascuna categoria) si sfideranno per accedere alla finale del 30 agosto in Piazza Castello.

“Gran Gala dei Festival” è il contest dedicato alla danza e agli strumentisti. Le selezioni si terranno alla Sala Estense, mentre la finale (che prevede la partecipazione di 3 finalisti per categoria) è programmata per il 30 agosto in Piazza Castello.

Il Premio Corona D'Oro celebra i grandi giornalisti del mondo dello spettacolo con un riconoscimento che si pone l'obiettivo di diventare negli anni il premio più prestigioso del settore, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato (televisione, carta stampata, radio, web ecc.). Un modo per promuovere la rilevanza del giornalismo e della figura del giornalista nella società contemporanea e nella divulgazione dell’arte. Il vincitore sarà uno per la categoria musicale e uno per la categoria cinematografica.

Sabato 6 luglio dalle ore 19.00 presso la Sala Estense di Ferrara sarà consegnato dal Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, il Premio Corona D'Oro realizzato dal M° Orafo Michele Affidato.

Il “Film VideoClip Award”, giunto alla sua seconda edizione, celebra l'eccellenza e la creatività nel campo del cinema e della musica, pertanto sabato 6 luglio sarà riconosciuto un premio al “Miglior Film-Videoclip” e al “Miglior Regista”. I videoclip presi in considerazione sono quelli pubblicati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 maggio 2024.

La serata della consegna dei Premi, condotta da Vanessa Grey, verrà registrata per essere successivamente messa, a discrezione di Nove Eventi, in diffusione in differita sul circuito televisivo nazionale e/o locale, oltre a quanto previsto nel regolamento.