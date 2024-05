Operazione 'Minerva': smantellato racket di valuta contraffatta

I Dettagli dell'Operazione



L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, riguarda due residenti in provincia di Brescia, uno a Napoli, e un altro già detenuto presso la casa circondariale di Viterbo. Gli arrestati sono sospettati di vendere valuta e monete false, commerciate anche all'estero attraverso canali dedicati su Telegram e spedite tramite plichi postali in tutta Italia. I pagamenti per questi traffici venivano effettuati in criptovalute, tra cui Bitcoin e Monero, rendendo difficile la tracciabilità delle transazioni.



Le Indagini



L'indagine, iniziata a gennaio 2022, è stata avviata grazie alle segnalazioni del Servizio Centrale Investigativo Austriaco, che aveva rilevato un flusso di valuta contraffatta dall'Italia verso l'Austria. Gli investigatori hanno monitorato e analizzato oltre 57.000 messaggi su Telegram, riuscendo a deanonimizzare i gestori del marketplace “Tanhus Market” e individuando ulteriori canali di vendita. Sono stati tracciati oltre 900 pagamenti in criptovalute per un totale di oltre 200.000 euro.



Risultati delle Operazioni



Durante l'indagine, sono stati eseguiti diversi arresti in flagranza di reato, soprattutto a Napoli, nei punti di distribuzione del Vasto e Mercato Pendino, noti per precedenti operazioni di contrasto alla contraffazione. Sono stati sequestrati oltre 100.000 euro in monete e banconote false, catalogate nel Counterfeiting Monitoring System della Banca Centrale Europea, e attribuite al noto “Napoli Group”. Numerosi acquirenti sono stati identificati come clienti dei marketplace su Telegram.



Collaborazione Internazionale



L'operazione ha dimostrato l'efficacia della cooperazione internazionale nel contrastare il crimine organizzato. Europol e il Servizio Centrale Investigativo Austriaco hanno giocato un ruolo cruciale, fornendo informazioni che hanno permesso di smantellare una rete sofisticata e professionale di contraffazione di valuta.



Status Legale



Le misure cautelari eseguite rappresentano provvedimenti personali nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. Eventuali mezzi di impugnazione sono ammessi.



L'operazione 'Minerva' segna un importante passo avanti nella lotta contro la contraffazione monetaria e nella protezione dell'integrità del sistema finanziario europeo.

