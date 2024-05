Milano, borseggiatrice ruba con neonato in braccio: tensione a Striscia la Notizia

MILANO - Questa sera, su Canale 5 alle 20:35, Striscia la Notizia si concentra su un problema sempre più diffuso a Milano: i borseggi. Valerio Staffelli, inviato del programma, si è recato in zona corso Como per investigare sul fenomeno, ma ciò che ha trovato ha superato ogni aspettativa.Staffelli ha individuato due donne, una delle quali con un neonato in braccio, già note alle autorità per furto con la tecnica della cartina. Deciso a impedire loro di commettere altri reati e a chiedere spiegazioni sulla presenza del bambino durante i furti, l'inviato ha deciso di intervenire. Tuttavia, la situazione si è presto trasformata in una scena di tensione e violenza.Le borseggiatrici, anziché mostrare rimorso o giustificarsi, hanno reagito con insulti, sputi, lancio di pietre e addirittura versando il latte del biberon verso l'inviato. Una reazione sproporzionata e preoccupante che evidenzia la ferocia di chi agisce al di fuori della legge.La presenza del neonato durante tali attività criminali solleva ulteriori interrogativi sulla sicurezza e il benessere del bambino, coinvolto involontariamente in situazioni rischiose e illegali.