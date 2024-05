Furti: rapinarono negozi in un Outlet, arrestati

VENEZIA - L’11 maggio scorso i Carabinieri della Stazione di Noventa di Piave hanno denunciato un uomo e due donne originari dell’Est Europa, presunti autori di furto aggravato. L’uomo, un 41enne residente nel padovano, sarebbe stato il responsabile del furto di due portafogli e di un profumo commessi a fine febbraio in un negozio del centro commerciale di Noventa di Piave in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti i portafogli sottratti, posti sotto sequestro. Le due donne invece, una 44enne e una 37enne senza fissa dimora, ad inizio febbraio avrebbero sottratto un portafoglio contenente € 4.200 ad un turista serbo, che si trovava in un altro negozio del menzionato centro.