'#FindTheOrange AI Photo Contest', con l'AI Artist Mauro Martino per un'intelligenza artificiale consapevole

Organizzato da #FindTheOrange, l'associazione no-profit fondata dallo Studio Legale Osborne Clarke in Italia, sotto la direzione dell'AI Artist e scienziato internazionale Mauro Martino, #FindTheOrange AI Photo Contest è un concorso per immagini rielaborate con l'Intelligenza Artificiale che ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di questa nuova tecnologia e la conoscenza delle potenzialità e dei rischi ad essa connessi.





La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni. Il contest intende infatti coinvolgere persone di diversa età, cultura, professione, interessi e grado di conoscenza del mondo delle arti visive e della tecnologia.





Il tema di questa prima edizione, "Realis, Irrealis, Liminalis. Immaginare nuove ir/realtà attraverso l'AI", è un invito a immaginare e rappresentare il confine tra reale e irreale - il liminale appunto, parola che deriva dal latino e significa soglia - utilizzando l'Intelligenza Artificiale quale strumento di indagine.





La giuria riunisce nomi di primo piano del panorama artistico e digitale contemporaneo: Silvia De Felice, capo progetto dei programmi di arte di Rai Cultura, Francesco D'Isa, filosofo e artista digitale, Giacomo Nicolella Maschietti, giornalista professionista specializzato in mercato dell'arte.





"L'ultima frontiera dei modelli LLM consiste nell'apprendere da informazioni sintetiche. Ci stiamo dirigendo verso un territorio inesplorato, dove il divario tra le produzioni umane e quelle dei modelli LLM si amplia, permettendo a questi ultimi di evitare i pregiudizi accumulati nei secoli di cultura letteraria e artistica. Stiamo insegnando ai modelli AI il nostro mondo senza esporli direttamente ai nostri dati. Forse è proprio questa la via per dialogare ed evolvere insieme a qualcosa di veramente straordinario e oltre l'umano" ha dichiarato Mauro Martino, AI Artist e direttore del Visual Artificial Intelligence Lab presso il MIT-IBM Watson AI Lab.





"Siamo uno Studio Legale internazionale orientato all'innovazione che per strategia si pone al centro delle trasformazioni tecnologiche. Questo ci permette di affiancare i nostri clienti nei loro processi di transizione ma allo stesso tempo ci impegna a prendere parte attiva nella facilitazione dei processi di cambiamento della comunità più ampia di cui siamo parte" ha dichiarato Riccardo Roversi, Presidente di #FindTheOrange e Managing Partner di Osborne Clarke in Italia.





"Credo che questo contest rappresenti un'occasione molto interessante per combinare arte, diritto, tecnologia, gioco, fantasia e competizione e soffermarci a riflettere su ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è finto, ciò che è giusto e ciò che potrebbe esserlo. Un invito a divertirci e allo stesso tempo ragionare, con razionalità, sulle conseguenze dell'utilizzo di una tecnologia che sembra ma non è magia" ha dichiarato Gianluigi Marino, Head of Digitalisation, Osborne Clarke in Italia.





In palio, per ciascuno dei tre vincitori nominati ex aequo, Carte Regalo per un valore complessivo di 1000€ da spendere in attività ed esperienze di arricchimento personale.





A conclusione del contest, Osborne Clarke organizzerà una tavola rotonda che sarà l'occasione per comunicare ufficialmente i nomi dei vincitori e animare un dibattito, alla presenza di alcuni tra i più autorevoli esponenti in materia, sul tema delle implicazioni legali connesse all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.