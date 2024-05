Arrestato uno stalker che perseguitava una conoscente

FORLI' - I Carabinieri della Stazione di Ronco hanno arrestato un uomo di 56 anni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e danneggiamento. L'intera vicenda ha avuto origine da danni subiti dalla vittima, che hanno scatenato un'accurata indagine da parte dei militari del Comando Stazione Carabinieri di Ronco. Questa ha portato all'individuazione dell'autore, il quale da tempo stalkerizzava la donna, perpetuando ripetute condotte minacciose e moleste, lesive della sua libertà psichica e fisica.Gli atti persecutori commessi dall'uomo, di 56 anni, sono stati oggetto di una misura cautelare eseguita dai Carabinieri di Ronco su mandato della Procura locale. I motivi del suo accanimento sono probabilmente legati al rifiuto della vittima di avviare una relazione sentimentale con lui, rifiuto inizialmente espresso attraverso messaggi WhatsApp a volte offensivi e intimidatori, seguiti da visite sul luogo di lavoro e infine da pedinamenti sempre più frequenti nei luoghi frequentati dalla donna.L'uomo, responsabile del grave stato di ansia subito dalla donna, è stato finalmente chiamato a rispondere delle sue azioni, grazie al coraggio dimostrato dalla vittima, che ha denunciato gli atti persecutori subiti per quasi un anno. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Corso Mazzini invita le donne vittime di violenza a non esitare a chiedere aiuto ai Comandi dell'Arma presenti sul territorio provinciale, dove troveranno personale specializzato in grado di offrire supporto per uscire dalla spirale di violenza in cui si trovano, evitando che le situazioni possano degenerare in episodi irreversibili.