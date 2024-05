Air Dolomiti, sciopero di 24 ore dei piloti. Uiltrasporti: pronti ad azioni di lotta per tutta stagione estiva se inascoltati

ROMA - I piloti della compagnia aerea Air Dolomiti, di proprietà del gruppo Lufthansa, continuano con determinazione la loro protesta per ottenere, a oltre 10 anni dalla scadenza, il rinnovo del loro contratto di lavoro.Prevista, per l’intera giornata odierna l’astensione dal lavoro, per richiedere il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’aggiornamento di un contratto ormai obsoleto, sia dal punto di vista normativo che da quello economico.“Gli scioperi, qualora non si dovesse trovare un accordo soddisfacente con il management, continueranno per tutta la stagione estiva e sino al raggiungimento di un’intesa che riconosca il lavoro e la professionalità dei Piloti Air Dolomiti ”.Lo dichiara la Uiltrasporti, sigla maggiormente rappresentativa dei piloti della compagnia.