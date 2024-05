Aggressione a Mannheim: uomo armato ferisce diverse persone durante manifestazione

Mannheim, Germania – Attimi di terrore a Mannheim, dove un uomo armato di coltello si è scagliato contro alcune persone durante una manifestazione pubblica. Secondo le prime informazioni, diverse persone sono rimaste ferite. L'aggressore è stato successivamente neutralizzato dalle forze dell'ordine.Fonti dei media tedeschi, tra cui la Bild, riportano che tra i feriti c'è Michael Stuerzenberger, politico conservatore e attivista anti-islam. Tuttavia, questa informazione non è stata ancora confermata ufficialmente dalla polizia. Durante il tentativo di fermare l'aggressore, un poliziotto è stato ferito alle spalle. Solo l'intervento di un altro agente, che ha sparato all'assalitore, ha messo fine all'attacco.L'aggressione è avvenuta durante un raduno del movimento civico Pax Europa, di cui Stuerzenberger è membro attivo. Pax Europa è noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell'Islam. Stuerzenberger, ex portavoce della CSU di Monaco e presidente del piccolo partito "Die Freiheit" (ora sciolto), è un noto blogger anti-islam che ha acquisito fama nazionale grazie a una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco. Dal 2013 al 2022, è stato monitorato dall'Ufficio statale bavarese per la protezione della Costituzione per le sue attività islamofobe.