Ucraina, pacchetto di aiuti al Congresso Usa

Il Congresso americano ha ratificato un ampio pacchetto di aiuti militari ed economici destinati principalmente all'Ucraina, frutto di intensi negoziati protrattisi per mesi. Il piano, che includeva anche finanziamenti per Israele, Taiwan e un ultimatum rivolto a TikTok, ha ottenuto un forte sostegno sia al Senato che alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.L'approvazione del pacchetto è stata accolta con gratitudine dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito gli aiuti come "vitali per l'Ucraina". Il presidente americano Joe Biden ha confermato che gli Stati Uniti inizieranno a inviare armi e attrezzature all'Ucraina già questa settimana, annunciando la sua intenzione di firmare il disegno di legge e di rivolgersi al popolo americano al riguardo.Il bilancio della guerra nell'Ucraina orientale è stato ampio, con Kiev che ha dichiarato la perdita di circa 500.000 soldati eliminati dalle forze russe. Mosca ha annunciato questa cifra, sottolineando il peso del conflitto in corso.Intanto, in Russia, è stata annullata l'annuale parata per la Giornata della Vittoria del 9 maggio a Mosca e in altre città del paese, citando "minacce alla sicurezza". Le esplosioni sono state segnalate nella notte nel Kharkiv, mentre si registrano allarmi in altre due regioni ucraine.Il segretario di Stato americano Antony Blinken si trova oggi a Pechino per discutere delle crescenti tensioni in Eurasia, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz riceve il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak, con attenzione rivolta alle dinamiche geopolitiche e alle implicazioni economiche della situazione attuale.