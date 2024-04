Ucraina: missili a lungo raggio Atacms già a Kiev. Biden firma aiuti

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato oggi un pacchetto di aiuti senza precedenti del valore di 95 miliardi di dollari destinato a Ucraina, Israele e Taiwan, confermando l'impegno degli Stati Uniti verso queste nazioni alle prese con diverse sfide geopolitiche.L'Ucraina, in particolare, ha ricevuto grande attenzione con l'invio per la prima volta di missili a lungo raggio Atacms, segnando un significativo supporto militare da parte degli Stati Uniti. Questo gesto avviene in un momento critico per il Paese, che ha recentemente subito un attacco russo nella regione di Cherkasy, nell'Ucraina centrale, causando feriti e danneggiando infrastrutture critiche.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per i piani della Russia di ostacolare il vertice globale sulla pace previsto in Svizzera a giugno. Zelensky ha affermato di avere informazioni precise secondo cui la Russia sta cercando attivamente di minare il vertice, riducendo il numero dei partecipanti e sabotando gli sforzi per la pace nella regione.Intanto, il presidente degli Stati Uniti Biden ha dimostrato il suo impegno verso la stabilità e la sicurezza globale attraverso l'invio di sostegno militare e il rafforzamento delle relazioni con alleati chiave come Israele e Taiwan, in un momento di crescente tensione geopolitica.Oggi, inoltre, è atteso il discorso del presidente francese Emmanuel Macron sull'Europa, mentre il pontefice Papa Francesco ha rinnovato il suo appello per la risoluzione pacifica dei conflitti, dichiarando che è preferibile negoziare piuttosto che perpetuare guerre senza fine.Inoltre, è stato confermato che il presidente ungherese Sulyok sarà ricevuto oggi dal pontefice Francesco, probabilmente per discutere di questioni politiche e di pace in Europa.