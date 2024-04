'Supera i tuoi limiti e fai canestro', quando lo sport abbatte ogni barriera

Si è tenuto il 3 Aprile l’evento “Supera i tuoi limiti e fai canestro!”, organizzato da Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana, insieme alla Società Sportiva AMICACCI e all’I.C. Isola del Gran Sasso- Colledara.

Un appuntamento che ha visto un coadiuvarsi di forze per un unico obiettivo: permettere ai ragazzi della prima, seconda e terza classe dell’istituto comprensivo Isola del Gran Sasso Colledara, la conoscenza della squadra di pallacanestro paralimpica dal nome “AMICACCI”, i giocatori: Giulia Blasiotti, Luigi Topo, Gabriel Benvenuto, Conn Nagle, Jaylen Brown, Joel Boganelli.

All’evento, la squadra ha simulato una vera e propria partita, dibattendosi con entusiasmo ed energia sotto gli occhi di numerosi spettatori. Lo spettacolo ha poi lasciato spazio alla pura interazione. I ragazzi dopo un primo momento di esitazione si sono lasciati andare ad uno scambio emozionante di battute e azioni, fino a quando quasi ad abbattere ogni distanza, gli stessi hanno preso posto sulle carrozzine dove poco prima i giocatori pluripremiati avevano dato spettacolo.

La squadra Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, è militante in serie A, e dal maggio 2023 insignita dal Comitato Olimpico nazionale italiano della stella di bronzo al merito sportivo. Nata su iniziativa di alcune famiglie, la squadra si pone come modello sociale atto a contrastare l’emarginazione. Da qui, l’idea di mettere al centro i ragazzi e la loro storia, diventando veri protagonisti della loro vita e di un successo sportivo, che anno dopo anno, ha preso il volo. Il primo torneo della società tenutosi nel lontano 1984 aveva come pubblico una folla silenziosa e sconcertata, ad oggi la stessa è conscia di partecipare ad un evento esclusivamente sportivo, e di fatti il silenzio si è trasformato in calore e acclamazione.

Stessa ammirazione, all’evento del 3 Aprile, quando alcuni giocatori, reggendosi in piedi, hanno lasciato spazio ad un momento di autografi e saluti, in un clima inclusivo ed emozionante.

Molteplici le personalità intervenute all’evento, il Sindaco dell’isola del Gran Sasso ing. Andrea Ianni, il Presidente Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana Emiliana Di Sabatino, il Preside dell’Istituto Comprensivo G. Parrozzani Giovanna Falconi, il Dirigente della società Amicacci Moreno Tiengo, l’allenatore Carlo Di Giusto, il vice allenatore Ozcan Gemi ospite d'eccezione, inoltre, il prof. Marco Pompa responsabile dell'ufficio scolastico provinciale e il prof. Iacopo Morrone. L’evento è stato moderato con grazia e professionalità dalla giornalista e scrittrice Lisa di Giovanni, circondata dall’ammirazione collettiva di chi ha preso parte all’evento.

Un Canestro dell’inclusione, quindi, quello che ha coinvolto la squadra di Amicacci e le classi dell'I.C. Isola del Gran Sasso-Colledara. Uno scambio di emozioni, ruoli, consigli, in un clima di festa, dove i campioni d’Italia anno 2022 e 2023 hanno teso la mano ad una schiera di giovani, pronti a capire che niente come lo Sport sembra abbattere ogni tipo di barriera.