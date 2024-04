Striscia la notizia: pioggia di sputi, insulti e spazzatura contro Staffelli che impedisce a due borseggiatrici di 'lavorare'

COLOGNO MONZESE - Questa sera, su Canale 5 alle ore 20:35, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, Striscia la Notizia, dedicherà una parte del suo spazio alla crescente presenza dei borseggiatori a Milano.L'inviato Valerio Staffelli si è recato nella metropoli lombarda per sensibilizzare cittadini e turisti sul rischio dei furti, sempre più frequenti soprattutto nelle zone della metropolitana e del centro cittadino.Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, Staffelli ha individuato due donne, a due passi dal Duomo, impegnate nel tentativo di derubare turisti utilizzando la tecnica della cartina. Con coraggio, l'inviato ha deciso di intervenire per impedire loro di commettere altri furti.Tuttavia, le reazioni delle presunte borseggiatrici non sono state affatto pacifiche: Staffelli ha dovuto affrontare una vera e propria "pioggia" di sputi, insulti e addirittura il lancio di spazzatura.Il servizio completo sarà trasmesso stasera durante la puntata di Striscia la Notizia, offrendo uno sguardo diretto e crudo sulla realtà dei borseggiatori a Milano e sull'importanza di rimanere vigili e prudenti nelle zone ad alto rischio.