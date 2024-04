Striscia la notizia, Francesca Fagnani: intervista sullo sfoggio di preziosi in una note griffe

COLOGNO MONZESE - Francesca Fagnani, giornalista professionista e conduttrice di Belve su Rai 2, si trova al centro di un'inchiesta riguardante l'utilizzo ricorrente di costosi gioielli di una nota griffe in televisione e su riviste patinate. La vicenda è stata segnalata anche dal Codacons, che ha presentato un esposto per indagare su possibili casi di pubblicità occulta e violazioni delle norme deontologiche giornalistiche.Nell'intervista a Striscia la notizia, Fagnani ha spiegato di indossare tranquillamente questi gioielli perché le vengono prestati, così come avviene per gli abiti e le scarpe. Ha precisato che molte giornaliste in conduzione seguono la stessa prassi, ma ha sottolineato di non avere alcun contratto con i brand in questione e di restituire i gioielli la sera stessa, senza che il marchio compaia nei titoli di coda.Tuttavia, il tg satirico solleva delle perplessità riguardo a questa pratica, poiché ritiene che anche in assenza di un contratto vero e proprio, un marchio ottiene comunque visibilità tramite l'uso dei suoi prodotti da parte di una personalità televisiva. Questo comportamento, secondo Striscia la notizia, potrebbe essere considerato scorretto per un giornalista, come già evidenziato nel "caso Lilli Gruber". La conduttrice di La7 ha ricevuto un avvertimento dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per una condotta simile, considerata da para-influencer.Il tg satirico ora attende con trepidazione che Francesca Fagnani faccia i nomi dei suoi colleghi giornalisti sotto contratto con i brand di gioielli, come suggerito dalla stessa Fagnani durante l'intervista.Il servizio completo sarà trasmesso questa sera su Striscia la notizia su Canale 5.