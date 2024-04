Spinea, arrestato cittadino serbo ricercato per cattura internazionale

VENEZIA - I Carabinieri della Stazione di Spinea hanno portato a termine un'operazione di successo, culminata nell'arresto di un cittadino serbo di 41 anni, residente nella Provincia di Padova, destinatario di un provvedimento di cattura internazionale. L'uomo era ricercato dalla Corte di Novi Sad (Serbia) per scontare una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per reati di molestie sessuali e lesioni personali gravi, commessi nel corso del 2020.L'azione dei Carabinieri ha permesso di rintracciare e arrestare il soggetto, che è stato immediatamente trasferito presso il Carcere di Venezia e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Attualmente, l'uomo si trova in attesa del provvedimento di estradizione, che regolerà il suo trasferimento alle autorità serbe per l'esecuzione della pena inflitta.L'operazione testimonia l'efficacia della cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità transfrontaliera e dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nell'assicurare che i responsabili di gravi reati rispondano delle proprie azioni, anche al di là dei confini nazionali.