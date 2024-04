Ruba al supermercato e investe un poliziotto libero dal servizio: arrestato un 39enne

CATANIA - Un episodio di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale ha portato all'arresto di un uomo di 39 anni da parte degli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.L'uomo si era introdotto in un supermercato nel quartiere Nesima, dove, dopo aver prelevato alcuni prodotti, ha cercato di scappare. I dipendenti del negozio lo hanno prontamente fermato e gli hanno chiesto di svuotare lo zaino dove aveva nascosto la refurtiva.Tuttavia, l'uomo ha tentato di sfuggire al controllo, ma una volta accortosi che il personale di sicurezza aveva chiamato la Polizia di Stato, ha abbandonato la refurtiva e ha cercato di fuggire. In quel momento, un poliziotto della Questura di Catania, libero dal servizio, ha intervenuto per fermarlo.Nonostante l'avvertimento dell'agente di polizia, l'uomo ha continuato la sua fuga investendo il poliziotto e facendolo cadere a terra. Nonostante le ferite riportate, il poliziotto è riuscito a annotare il numero di targa dell'auto dell'uomo e a fornirlo alla Sala Operativa della Squadra Volanti.Le indagini hanno portato alla localizzazione dell'uomo a bordo dell'auto, che è stata successivamente bloccata. Durante la perquisizione dell'auto, sono stati rinvenuti 2 grossi coltelli. Le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato hanno permesso di ricostruire i dettagli dell'accaduto.L'uomo, un 39enne catanese, è stato arrestato e denunciato anche per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.