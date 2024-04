Passeggero multato per aver urinato in una tazza nell’attesa dello sbarco del volo Air New Zealand da Auckland a Sydney





Il passeggero, un uomo di 53 anni, era su un volo da Auckland, in Nuova Zelanda a Sydney, in Australia, alla fine dell'anno scorso. Dopo l'atterraggio dell'aereo dell'Air New Zealand, è stata necessaria un'attesa di circa venti minuti prima che l'aereo potesse raggiungere il gate. Questo si è rivelato troppo lungo per l'uomo, che aveva urgente bisogno di usare il bagno. Non potendo aspettare oltre, ricorse all'uso di una tazza. Il mese scorso, un tribunale ha affrontato l’incidente, comminando una multa di 600 dollari australiani (circa 350 euro), come riportato da vari organi di stampa.





Secondo un altro passeggero, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il 53enne sembrava essere "visibilmente ubriaco" e avrebbe intenzionalmente rovesciato la tazza di urina addosso a un'assistente di volo durante lo sbarco. L'uomo, che era seduto accanto a una donna e alla figlia di 15 anni, si è esposto e si è lasciato andare almeno tre volte. Holly, la madre, ha riferito di sentirsi "umiliata" dall'esperienza, affermando che ha fatto perdere a sua figlia la fiducia nel volare da sola, rovinando i suoi piani per le vacanze scolastiche.





La polizia federale australiana ha accusato l'uomo di aver agito in modo offensivo o disordinato compromettendo la sicurezza, ai sensi della sezione 91.525(4) dei regolamenti sulla sicurezza dell'aviazione civile del 1998. David Morgan, Chief Operational Integrity and Safety Officer di Air New Zealand, ha affermato che la compagnia aerea ha una politica di tolleranza zero verso tale comportamento, affermando che ciò porta al divieto di volo dei passeggeri a meno che non vi siano circostanze eccezionali . Faccio fatica a pensare quale potrebbe essere l'eccezione qui.

