Medio Oriente, intensificati raid su Gaza: Israele prepara operazione a Rafah

L'aeronautica dello Stato ebraico ha lanciato una serie di attacchi sulla parte centrale della Striscia di Gaza, innescando preoccupazioni su una possibile escalation del conflitto nella regione. L'azione militare israeliana è avvenuta in mezzo a crescenti tensioni tra Israele e i gruppi armati palestinesi.Philippe Lazzarini, il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alla situazione. Lazzarini ha avvertito che Israele sembra essere in procinto di lanciare un'operazione militare su larga scala nel sud della Striscia di Gaza, un'azione che potrebbe avere gravi conseguenze umanitarie per la popolazione civile già duramente colpita dalla violenza.Nel frattempo, sul fronte dei negoziati per una tregua a Gaza, i miliziani palestinesi stanno esaminando una proposta presentata da Israele. Questo avviene mentre circola un video che mette in luce la drammatica situazione di due ostaggi: Keith Samuel Siegel, rapito nella sua casa a Kfar Azza, e Omri Miran, sequestrato nel kibbutz Nahal Oz. Nel video, i due ostaggi appellano direttamente al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo un accordo che porti alla loro liberazione.La diffusione di questo video aggiunge un ulteriore livello di complessità e urgenza al già delicato contesto della crisi in corso. Mentre i leader politici e militari si confrontano sul campo di battaglia, la sofferenza dei civili, sia israeliani che palestinesi, continua a crescere.