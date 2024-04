L'Iran attacca Israele: pioggia di droni

L'escalation della tensione tra Iran e Israele ha raggiunto livelli critici con l'attacco dell'Iran contro il territorio israeliano, una mossa che rischia di innescare una serie di conseguenze destabilizzanti nella regione.Tutto è iniziato con il discorso del leader supremo iraniano, che ha promesso di "punire" Israele per l'attacco al consolato iraniano a Damasco. Pochi minuti dopo la pubblicazione di questo annuncio sui social media, è iniziato l'attacco con droni e missili lanciati dall'Iran.L'attacco ha comportato tre ondate di droni iraniani, seguite anche dal lancio di missili da crociera, una dimostrazione di forza senza precedenti da parte dell'Iran contro Israele.In risposta, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha rassicurato sulla sicurezza dei militari italiani, dichiarando di aver ricevuto assicurazioni da Teheran riguardo alla massima attenzione e responsabilità nei loro confronti.Tuttavia, la situazione è tutt'altro che risolta, con fonti israeliane che prevedono l'arrivo dei primi droni iraniani sul territorio israeliano entro due ore, mentre la Radio pubblica iraniana indica un intervallo di tempo più ampio, tra le 7 e le 9 ore.La Casa Bianca ha confermato l'attacco aereo dell'Iran contro Israele, assicurando che il presidente Biden è regolarmente aggiornato sulla situazione e confermando il pieno sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele.Questa serie di eventi mette in evidenza la crescente discordia e la minaccia di conflitto nella regione, con ripercussioni che potrebbero avere conseguenze a livello globale. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per evitare un'escalation ulteriore e trovare una soluzione diplomatica a una situazione sempre più tesa e pericolosa.