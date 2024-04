L’esercito israeliano ritira i carri armati dall’ospedale di al-Shifa

via WHO

L'esercito israeliano ha rimosso stamattina i carri armati dall'ospedale al-Shifa, con i veicoli militari che hanno lasciato il complesso ospedaliero dopo due settimane dall'ingresso.

Il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha reso noto di aver scoperto decine di cadaveri all'interno dell'ospedale di al-Shifa dopo il ritiro dei carri armati e altri veicoli dell'esercito israeliano, sottolineando che i danni materiali sono "molto significativi" su tutti gli edifici.

Parallelamente, Hamas ha fatto un gesto senza precedenti chiedendo scusa agli abitanti della Striscia di Gaza per le sofferenze causate dalla guerra. In una lunga dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram, il movimento islamista palestinese ha espresso il proprio rammarico per le difficoltà provocate dal conflitto con l'esercito israeliano, che si protrae da quasi sei mesi.

Tuttavia, Hamas ha ribadito il suo impegno a proseguire la guerra, sottolineando che l'obiettivo è ottenere "vittoria e libertà" per il popolo palestinese. Questo gesto di scuse segna un'inversione di tendenza nella retorica di Hamas e potrebbe avere implicazioni significative per il prosieguo del conflitto nella regione.