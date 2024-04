Iran sequestra nave israeliana nello stretto di Hormuz

Le tensioni tra Israele e l'Iran si acuiscono con il recente sequestro da parte dei Pasdaran iraniani di una nave legata a Israele nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Tasnim, i Guardiani della rivoluzione hanno preso possesso del mercantile "MSC Aries", che batte bandiera del Portogallo ed è collegato alla compagnia "Zodiac Maritime" con sede a Londra, di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer.Intanto, fonti statunitensi segnalano che l'Iran sta spostando "asset militari", alimentando le preoccupazioni di un possibile attacco da parte di Teheran contro Israele.Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha reagito con fermezza, dichiarando che le forze di difesa israeliane e l'agenzia di sicurezza interna Shin Bet sono impegnate nella caccia agli autori dell'uccisione di un ragazzo israeliano di 14 anni. Il giovane, scomparso in Cisgiordania, è stato ritrovato morto in quella stessa regione, vittima di un "attacco terroristico". Netanyahu ha promesso che Israele perseguiterà con determinazione coloro che commettono violenza contro i suoi cittadini.Le tensioni tra Israele e l'Iran, già alte per motivi geopolitici e ideologici, rischiano di intensificarsi ulteriormente a seguito di questi recenti sviluppi, mettendo a dura prova la stabilità della regione del Medio Oriente.