Incidente sull'A1: tir si ribalta e va a fuoco, code chilometriche

AREZZO - Nel primo pomeriggio di oggi, lungo l'A1, un tir carico di carne si è ribaltato e successivamente è andato completamente a fuoco. L'incidente è avvenuto poco prima del casello di Arezzo, in corsia sud. Fortunatamente, il conducente del mezzo è riuscito a scendere e allontanarsi in tempo prima che le fiamme si propagassero.Tuttavia, per permettere l'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato necessario chiudere l'Autostrada del Sole in entrambe le direzioni. Non si segnalano feriti nell'incidente, ma si sono formate lunghe code a causa della chiusura dell'arteria autostradale.L'incidente ha avuto luogo intorno alle 16 lungo il tratto aretino della A1 tra Valdarno e Arezzo, precisamente al chilometro 357 della Milano-Napoli. Attualmente, il traffico è bloccato con 11 km di coda in direzione Roma e 1 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno. Autostrade per l'Italia ha comunicato che è in corso la distribuzione di acqua agli automobilisti in coda.Per quanto riguarda i percorsi alternativi, per chi viaggia in direzione Firenze, si consiglia di proseguire sulla SR 69 fino a Valdarno, da dove sarà possibile rientrare in A1. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta.Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso necessari.