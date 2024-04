“Il sole oltre le nuvole” è il libro di Daniela Argiolas edito da Edizioni del Faro.

“Mentre viaggiavo sull’aereo che mi portava a Milano ho avuto modo di percepire nel mio cuore la pace e la quiete del cielo. Cercavo con lo sguardo le nuvole diradate, e ad un certo momento si svela ai miei occhi, una nuvola dal bianco candore che ha rapito il mio cuore. L’azzurro cielo attraversato dalle nuvole mi ha offerto un’immagine applicabile al mio vissuto. Le nuvole si sono manifestate nel mio percorso di vita, ma ho sempre intravisto al di là delle nubi la luce folgorante del sole capace di irradiare e di illuminare il mio spirito. Nel mio cuore ho sempre avuto la certezza che il sole sia oltre le nuvole.”

Daniela è una giovane donna attiva nel sociale, aspira ad un posto nel mondo per quanto riguarda il settore infanzia e multiculturalità. Nel mentre dedica la sua vita al volontariato presso la Caritas o ai progetti del Giubileo di Papa Giovanni Paolo II. Una vita dedita al prossimo, la sua, sconvolta dalla diagnosi di due malattie invalidanti: la mielopatia cervicale e dorsale e la retinite pigmentosa. Un processo forte, il suo, che parte dalla disperazione e giunge fino alla fede e alla speranza. Molti i sentimenti contrastanti che contraddistinguono la sua vita. Un monito speciale rivolto al prossimo, dove nonostante le difficoltà della vita, alla fine del tunnel vi è sempre il sole.

Un testo autentico e autobiografico, capace di tendere la mano al prossimo. Un libro scritto con un linguaggio semplice e colloquiale. Una testimonianza lucida di un’autrice che attraverso le sue parole, regala ai lettori una storia vera e cruda. Un messaggio totalizzante il suo, un invito ad accettare le avversità e combattere tutto con positività.

Un grande pilastro quello della famiglia, che si concretizza nei ringraziamenti finali, dove chi l’ha messa al mondo, chi è stata al suo fianco nella sua crescita e chi venuto dopo, ha conquistato il suo cuore, divengono fortezza inespugnabile in un mondo in continuo cambiamento.

"Ho sempre avuto la certezza che il sole sia oltre le nuvole." La vita si ferma un istante quando si scopre la malattia, è un momento drammatico che cambia la tua vita per sempre. Accettare la nuova condizione non è né semplice, né scontato. La fede coltivata giorno per giorno diventa supporto fondamentale, rifugio in cui trovare una consolazione mai fine a sé stessa, stimolo alla condivisione e al superamento degli ostacoli nella partecipazione attiva alla vita. "La vita è un dono immenso e incomparabile, e ho deciso di viverla con intensità. Di vivere con la luce del sorriso ogni attimo, ogni respiro, ogni battito, ogni suono e ogni colore che essa vorrà donarmi."

Daniela Argiolas, autrice nata a Cagliari, sin da bambina esprime una particolare attitudine per l’arte della scrittura. Per anni ha coltivato la sua passione in modo riservato e silenzioso, e nel 2006 ha pubblicato la sua prima opera letteraria, “La Voce del Cuore”, edito dalla casa editrice Artigianarte. Nel 2008 la raccolta di poesie-preghiere, “Raggi di Luce”, edito dalla casa editrice UNI Service. Nel 2017 "IL Sole Oltre le Nuvole" edito da Edizioni del Faro. Ama viaggiare, per conoscere di ogni luogo che visita la cultura, le tradizioni popolari, la bellezza e il fascino che ogni terra possiede. Ha svolto varie attività di volontariato a favore del prossimo.