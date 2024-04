Furti d'auto a Vittoria: 2 arresti

VITTORIA - Nei giorni scorsi gli Agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria, hanno tratto in arresto due vittoriesi già noti alle forze dell’ordine, rispettivamente di anni 40 e anni 42, per il reato di furto aggravato di autovettura.I fatti sono avvenuti in pieno giorno, in una via centrale di Vittoria; i due soggetti, alla vista dei poliziotti, tentavano di dileguarsi lasciando il veicolo, una Fiat Qubo, con le luci ancora accese.L’autovettura che era stata asportata a Vittoria in una via poco distante dal luogo in cui è stata rinvenuta, è stata restituita all’avente diritto.I due uomini tratti in arresto, dopo le formalità di rito sono stati accompagnati presso le rispettiva abitazioni e posti al regime degli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.