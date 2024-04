Convegno 'Conoscere per comprendere': Innovazione e Sport per l'Autismo

BERNALDA - Il prossimo 13 aprile, alle ore 17, presso l'auditorium Don Mimì D'Elia a Bernalda, si terrà il convegno "Conoscere per comprendere" sull'autismo e i disturbi del neurosviluppo. L'evento è organizzato dall'Associazione "Bikers per la vita", con il patrocinio dei Comuni di Bernalda e Pomarico, in collaborazione con l'Associazione "La MotoTerapia" e il CSEN Basilicata (Centro sportivo educativo nazionale).Il convegno, parte integrante del progetto "Scopri il mio mondo", mira a fornire maggiore consapevolezza al fine di creare interventi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e dei loro familiari.All'inizio dell'evento, i saluti istituzionali saranno portati dal Sindaco di Bernalda, Domenico Raffaele Tataranno, dal Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, e dal Presidente Regione Basilicata CSEN, Angelo La Carpia.Gli esperti in prima linea interverranno per fornire approfondimenti sulla tematica. Tra di essi figurano Domenico Bove, specialista in neuro psichiatria infantile ed esperto in analisi del comportamento; Monica Greco, medico chirurgo geriatra e fisiatra, nonché docente di alta formazione in epigenetica ed esperta in problematiche del neurosviluppo; Luca Nuzzo, terapista delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e fondatore dell'associazione La MotoTerapia; Elisabetta Ferrari, terapista delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.Modererà l'incontro la giornalista Cristina Longo.L'evento sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente il programma della seconda edizione di "Bikers per la vita 2024", che si terrà a Metaponto il prossimo 5 maggio. Si tratta di un evento di mototurismo e raccolta fondi a sostegno di vari interventi sull’autismo, sostenuto dall'associazione Leucippo - Operatori turistici Metaponto e dall’associazione “Viva” artigiani e commercianti di Bernalda e Metaponto.