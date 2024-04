Carabinieri intervengono durante rapina: arrestato presunto responsabile

FIRENZE - Due Carabinieri in libera uscita dai rispettivi servizi, appartenenti alla Compagnia di Pisa e al Centro Addestramento dei Carabinieri di Livorno, insieme ai colleghi della Stazione di Firenze S.M.N., sono intervenuti con prontezza durante una rapina avvenuta in pieno centro a Firenze.Il fatto è avvenuto quando i due militari, passeggiando lungo via de’ Martelli, hanno assistito alla scena di un uomo che stava violentemente spingendo una donna, identificata successivamente come una turista turca di 30 anni. Il sospetto gesto di furto è stato prontamente confermato quando hanno notato che l'uomo aveva appena asportato il borsello della donna, contenente soldi ed effetti personali.Senza esitazione, i Carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare il presunto rapinatore e a recuperare la refurtiva, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria.L'arrestato, un 28enne di nazionalità algerina, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato processato il giorno seguente e, nonostante l'arresto in flagranza di reato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora nella Provincia di Firenze. È importante sottolineare che, nonostante l'arresto, il presunto colpevole gode della presunzione di innocenza fino a prova contraria nel corso del processo.L'intervento tempestivo e risoluto dei Carabinieri ha dimostrato ancora una volta l'importanza della presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio e il loro impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini.