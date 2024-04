Cambia il tempo: freddo tardivo e precipitazioni in arrivo sulla Penisola

BERGAMO - L'anticipo estivo che ha regalato un assaggio di estate nel corso del weekend cederà il passo a un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche nella prossima settimana. Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, ci attendono venti artici provenienti dal Nord Europa e una depressione in arrivo dal Nord Africa, portando con sé rovesci, temporali (con possibili grandinate), forte vento e un netto calo delle temperature, con il termine della prossima settimana.Da una quasi estate nel fine settimana a un freddo tardivo nella prossima settimana, il meteorologo Edoardo Ferrara sottolinea che "termicamente potremmo fare un passo indietro di due mesi". Questo repentino cambiamento è causato dall'affondo di una saccatura colma d'aria artica che, questa volta, coinvolgerà non solo l'Europa centrale e settentrionale, ma molto probabilmente anche il Mediterraneo, smantellando l'anticiclone subtropicale.Le previsioni indicano che lunedì 15 aprile sarà ancora caratterizzato da prevalenza di sole e clima piuttosto caldo su gran parte della Penisola. Tuttavia, già da martedì 16 e mercoledì 17 aprile si assisterà a un peggioramento del tempo, con la combinazione della depressione in arrivo dal Nord Africa e del fronte freddo proveniente dal Nord. Questo porterà piogge benefiche al Sud, nevicate sull'Appennino e temporali con grandinate su parte del Centro-Nord.Il clima instabile e freddo potrebbe persistere nei giorni successivi, con ulteriori piogge sparse, temperature al di sotto della media e rovesci di neve sulle montagne. Seguiranno aggiornamenti, ma resta da prepararsi a un improvviso ritorno alla stagione invernale, almeno per qualche giorno.