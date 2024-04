Call 'Nuovi Sguardi', la FIAF apre le porte ai giovani fotografi e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale al Festival della Fotografia Italiana

BIBBIENA (AR) – In occasione della prima edizione del Festival della Fotografia Italiana, che si terrà dal 14 giugno al 6 ottobre 2024 nel suggestivo comprensorio toscano del Casentino, la FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche lancia la call Nuovi Sguardi, un'iniziativa dedicata ai giovani fotografi under 30, aprendo le porte all'utilizzo innovativo dell'intelligenza artificiale. – In occasione della prima edizione del Festival della Fotografia Italiana, che si terrà dal 14 giugno al 6 ottobre 2024 nel suggestivo comprensorio toscano del Casentino, la FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche lancia la call Nuovi Sguardi, un'iniziativa dedicata ai giovani fotografi under 30, aprendo le porte all'utilizzo innovativo dell'intelligenza artificiale.





La call Nuovi Sguardi rappresenta un'occasione unica per i giovani talenti di emergere e farsi conoscere da un pubblico ampio e qualificato. Il Festival della Fotografia Italiana si configura come un vero e proprio trampolino di lancio, offrendo ai giovani partecipanti la possibilità di esporre le proprie opere in un contesto prestigioso e ricco di spunti, confrontandosi con altri artisti e professionisti del settore.





Con questa iniziativa, la FIAF intende dare risalto al prezioso contributo dei giovani fotografi al panorama artistico italiano. I giovani fotografi sono invitati a interpretare il tema scelto per questa edizione del festival, "Dalla Terra alla Luna. Esplorazioni sulla Fotografia Italiana", con la libertà di esplorare diverse direzioni e tecniche espressive, anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.





AI e fotografia: un connubio innovativo





La Call Nuovi Sguardi è aperta anche alle opere generate dall'intelligenza artificiale. I partecipanti che intendono presentare lavori realizzati con AI sono tenuti a dichiararlo esplicitamente nella documentazione di accompagnamento.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rappresenta un'innovazione interessante nel panorama fotografico e la FIAF è lieta di dare spazio a questa nuova frontiera espressiva.

Con questa iniziativa, la FIAF non solo intende promuovere e sostenere i nuovi talenti nel campo della fotografia, ma anche incoraggiare l'interazione creativa tra la tecnologia avanzata dell'AI e la tradizione artistica, aprendo nuovi orizzonti per l'arte fotografica italiana.





Come partecipare





La partecipazione alla call Nuovi Sguardi è gratuita e aperta a tutti i fotografi under 30 nati a partire dal 1° gennaio 1994.

I giovani fotografi interessati devono inviare tramite wetransfer il loro progetto in formato PDF, accompagnato da un breve curriculum vitae e una copia del documento d'identità, all'indirizzo e-mail segreteria@centrofotografia.org entro il 30 aprile 2024.





Premio





Cinque giovani fotografi saranno selezionati da una giuria di esperti sulla base della qualità progettuale, dell’innovazione e della ricerca artistica contemporanea in relazione al tema proposto.

Gli autori selezionati avranno la possibilità di esporre le loro opere presso una delle sedi del Festival. Inoltre, i loro lavori saranno pubblicati sul catalogo ufficiale del Festival e riceveranno un premio in denaro di 200 euro ciascuno per la stampa e l'allestimento delle opere.

Saranno altresì organizzati incontri e presentazioni pubbliche per favorire il dialogo tra i giovani artisti, il pubblico e i professionisti del settore.





Tempistiche





- Termine per la presentazione delle opere: 30 aprile 2024

- Riunione della giuria: entro il 12 maggio 2024

- Comunicazione dei risultati: 15 maggio 2024

- Mostra: dal 14 giugno al 06 ottobre 2024